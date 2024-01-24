В России для зоны СВО создали высокоманевренный вездеход "Сарацин"

Генеральный директор ООО "Арго" Константин Багдасаров заявил, что в России создана высокоманевренная вездеходная платформа "Сарацин", которая предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции (СВО).
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