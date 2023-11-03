Нелегал с Украины украл полтонны икры на Сахалине

Мужчина прибыл в страну как беженец, а теперь может лишиться свободы на срок до 10 лет.На Сахалине двое мужчин вынесли со склада рыбоперерабатывающей компании 40 контейнеров с красной икрой, общим весом около 500 килограммов.
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