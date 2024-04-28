26 апреля 2024 года Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом ´Открой сезон без нарушений!´, направленный на пропаганду безопасности дорожного движения при эксплуатации двухколесного транспорта, формирования взаимовежливых отношений между участниками движения и пресечения противоправных действий со стороны мо .