Иран взломал сеть безопасности Моссада

Молодцы, надеюсь и наших шпионов засветят! А при задержании, ну вы поняли...

ВТ

Врам Тавризов

Вот нам и ещё один Иран Молодцы, десятилетиями все сами делают Вот у кого надо хоть немного поучиться, без всяких социализмов