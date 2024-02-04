Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иран взломал сеть безопасности Моссада

Иран взломал сеть безопасности Моссада

В ходе операции были выявлены шпионы и люди, связанные с Моссадом, в 28 странах мира, на трёх континентах Азии, Африки и Европы.

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Комментарии
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Андрей Корпачев
Молодцы, надеюсь и наших шпионов засветят! А при задержании, ну вы поняли...
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Вот нам и ещё один Иран Молодцы, десятилетиями все сами делают Вот у кого надо хоть немного поучиться, без всяких социализмов
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12 час.
Игорь Василевский
В наших органах власти...
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9 час.

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