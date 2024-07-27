Как советские асы научили японцев тактике камикадзе

Весной 1938 года советские и японские летчики начали таранить друг друга в китайском небе. Сейчас это покажется забавным, но в 30-е годы ХХ века японских инженеров-конструкторов считали способными лишь копировать достижения коллег из Европы и Америки.
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