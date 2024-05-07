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В Индии прошла акция «Бессмертный полк»

Более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Нью-Дели. Это уже пятый раз, когда Русский дом организует проведение акции в Индии, передаёт РИА Новости со ссылкой на директора Российского центра науки и культуры в стране Олега Осипова.

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