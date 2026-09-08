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Air Jordan 1 Low Golf Mule получает осеннюю расцветку Medium Olive/Khaki

Jordan Brand от Nike представила официальные изображения новой версии Air Jordan 1 Low Golf Mule. Гибрид кроссовок и мюлей в приглушённых оливковых и хаки-оттенках готовится к выходу в сезоне осень–зима 2026 года.

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