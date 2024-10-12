Проверено в боях: самое старое оружие, которое, до сих пор используют

Развитие современного оружия неразрывно связано с прогрессом научной мысли — создаются все более совершенные образцы, которые демонстрируют все более высокие характеристики в точности, дальности выстрела, скорострельности и т.
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