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Царьград

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"Не убивать, а лечить": С призывом к совести на фоне уничтожения скота в Сибири выступил ветврач

"Не убивать, а лечить": С призывом к совести на фоне уничтожения скота в Сибири выступил ветврач

С призывом к совести на фоне массового уничтожения скота в Сибири выступил ветврач Михаил Шеляков. Он рассказал о специфике узелкового дерматита, поражающего животных: "Не убивать, а лечить".

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