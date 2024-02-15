Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🐶 Полиция Керчи проводит проверку после нападения собак на 57-летнего местного жителя 9 февраля в одном из дворов Керчи, на улице Льва Толстого, на местного жителя Валентина набросились две собаки, которых выгуливала местная жительница.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)