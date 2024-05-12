В Германии допускают запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

В бундестаге допустили применение западной ПВО для защиты Украины из стран НАТО Использование систем ПВО для защиты неба Украины с территории соседних стран НАТО, в том числе Румынии и Польши, «снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», считает часть немецких парламентариевФото: Sean Gallup / Getty Images В бундестаге Германии допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.