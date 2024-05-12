Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    этот мирон обыкновенное трепло - "по нашим подсчетам"..... считал то кто? такое же трепло - мишка делягин? ..30 мильё...«Диверсионная нац...
  • Вячеслав Дегтярев
    ерунду в своей политаналитике - копай глубже - наш президент отлично держит паузу - запад себя сам потихонечку сжирае...Сатановский: "Тол...
  • Олег Самойлов
    сссакен! ты пишЫ лучше вавальге долбоябушнягаффффай, явойнай ссучнасте-ссыкливасте-ссосучнасте! ОнЕ тебя поймут, а мн...Блудные олигархи ...

В Германии допускают запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

В Германии допускают запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

В бундестаге допустили применение западной ПВО для защиты Украины из стран НАТО Использование систем ПВО для защиты неба Украины с территории соседних стран НАТО, в том числе Румынии и Польши, «снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», считает часть немецких парламентариевФото: Sean Gallup / Getty Images В бундестаге Германии допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Фашист Шольц и его извращенное окружение плохо соображают, что применяя свои натовские установки для уничтожения наших ракет над Укрой, они получат наши ракеты и по своим городам....
Ответить
15 час.
Андрей
западные системы ПВО будут уничтожаться , где бы они не находились.У хохлов они в жилых застройках...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх