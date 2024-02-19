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Пронедра

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  • Дмитрий Бакланов
    Да он даже бесплатный не нужен. Они не могут продать уже закачанный в хранилища газ. И еще обязаны брать дорогой амер...Сами не запускают...
  • Вячеслав Васильев
    Держитесь  танкеры-Сомали первую нефть добывать плывёт))Пронедра
  • Махамбет Толеугазин
    ... он прав ..  укропитеки , стукачи, доносчики и сек соты ...Арестович назвал ...

Риски для Владимира Зеленского: может ли Запад «раздавить» президента Украины

Риски для Владимира Зеленского: может ли Запад «раздавить» президента Украины

Риски для Владимира Зеленского: может ли Запад «раздавить» президента Украины Евгения КомароваРяд источников регулярно называет Владимира Зеленского «ставленником» Запада, предрекая потерю поддержки «покровителя».

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