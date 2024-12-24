Челябинское правительство требует с муниципального перевозчика 287 миллионов

Учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» потребовало с «ЧелябГЭТ» 287 млн рублей. Компанией-истцом владеет министерство дорожного хозяйства региона, учредитель ответчика — челябинское МУП «Служба организации движения».
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