Делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы - Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что формирование российской делегации для участия в переговорах в Стамбуле будет происходить с учетом спектра обсуждаемых тем — как политических, так и технических, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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