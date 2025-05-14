Делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы - Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что формирование российской делегации для участия в переговорах в Стамбуле будет происходить с учетом спектра обсуждаемых тем — как политических, так и технических, сообщает корреспондент The Moscow Post.