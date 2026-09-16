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Семён Фоломеев — о строительстве и окупаемости «Эмбиент Парка»

Семён Фоломеев — о строительстве и окупаемости «Эмбиент Парка»

Основатель подмосковного парк-отеля «Эмбиент Парк» рассказал, зачем потратил более 150 миллионов рублей на рукотворные водоёмы, почему передал управление отелем сторонней компании и когда рассчитывает вернуть вложения.

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