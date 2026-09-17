«Динамо» Мх проиграло в 6 из 7 последних матчей. На победу ЦСКА давали 2.25

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Махачкалинское «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Дагестана проиграл в 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.