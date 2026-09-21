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Новый Hyundai Tucson: презентация в Корее и некоторые технические подробности

Новый Hyundai Tucson: презентация в Корее и некоторые технические подробности

Новый Hyundai Tucson: презентация в Корее и некоторые технические подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первые официальные снимки Hyundai Tucson пятого поколения появились месяц назад, а теперь в родной для бренда Южной Корее состоялся живой показ.

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