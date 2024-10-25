Погода на Сахалине: холодный воздух, снег и сильный ветер в выходные, затем стабильность и тепло

Погода на Сахалине и Курильских островах на предстоящей неделе обещает быть непредсказуемой. В субботу на Сахалин ожидается приход холодного воздуха, который принесет температуру ниже климатической нормы.
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