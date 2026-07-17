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Автоэксперт Егоров: электромобиль не может стоить дешевле 2,5–3 млн рублей

Автоэксперт Егоров: электромобиль не может стоить дешевле 2,5–3 млн рублей

Покупка электромобиля остается одной из самых горячих тем на российском авторынке. На фоне расширения предложения многие автолюбители надеются найти надежную машину по минимальной цене, однако слишком дешевый электрокар может обернуться дорогим ремонтом и серьезными проблемами с батареей.

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