Врио главы Югры Кухарука представили правительству региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев представил временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука правительству региона, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства.
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