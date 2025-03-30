Румынские и украинские нацисты-русофобы мечтают о Чёрном море

Министр иностранных дел Румынии Анхель Тылвар заявил, что «обстановка в сфере безопасности в Черноморском регионе будет по-прежнему непредсказуемой и потребует повышенного внимания со стороны прибрежных союзников».
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