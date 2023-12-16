А что ж "ещё менее известные специалисты из России по пиар-технологиям" в своё время не работали на Украине?

Александр Симаков

Не было у нас тогда таких специалистов. Мы думали, что наше хорошее отношение и наша помощь не дадут Украине превратиться в то, что мы имеем сейчас. Специалисты по пиар-технологиям у нас появились чуть позже, когда Крым без единого выстрела стал российским. Тогда и ЧВК Вагнер появилась, как довесок к пиар-технологиям.