ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Давайте посекретничаем сегодня за чашечкой чая с пряниками.
Зеркальный ответ России. Версия не для слабонервных
Комментарии
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Elena Guseva
А что ж "ещё менее известные специалисты из России по пиар-технологиям" в своё время не работали на Украине?
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14 час.
Андрей nirVAna
МОЖНО ПОПРАВИТЬ -ЭТО НЕ ТЕХНОЛОГИИ , А ПРАВИЛЬНОСТЬ!!!
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13 час.
Александр Симаков
Не было у нас тогда таких специалистов. Мы думали, что наше хорошее отношение и наша помощь не дадут Украине превратиться в то, что мы имеем сейчас. Специалисты по пиар-технологиям у нас появились чуть позже, когда Крым без единого выстрела стал российским. Тогда и ЧВК Вагнер появилась, как довесок к пиар-технологиям.
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12 час.
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