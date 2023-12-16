Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зеркальный ответ России. Версия не для слабонервных

Зеркальный ответ России. Версия не для слабонервных

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Давайте посекретничаем сегодня за чашечкой чая с пряниками.

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Комментарии
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Elena Guseva
А что ж &quot;ещё менее известные специалисты из России по пиар-технологиям&quot; в своё время не работали на Украине?
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14 час.
Андрей nirVAna
МОЖНО ПОПРАВИТЬ -ЭТО НЕ ТЕХНОЛОГИИ , А ПРАВИЛЬНОСТЬ!!!
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13 час.
Александр Симаков
Не было у нас тогда таких специалистов. Мы думали, что наше хорошее отношение и наша помощь  не дадут Украине превратиться в то, что мы имеем сейчас.  Специалисты по пиар-технологиям у нас появились чуть позже, когда Крым без единого выстрела стал российским. Тогда и ЧВК Вагнер появилась, как довесок к пиар-технологиям.
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12 час.

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