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Врач Белоусов: отказ от сладкого не навредит, если продолжить получать углеводы

Врач Белоусов: отказ от сладкого не навредит, если продолжить получать углеводы

Россиянам важно не путать отказ от сладкого с исключением углеводов. При этом для большинства здоровых людей исключение добавленного сахара из рациона неопасно, рассказал Lenta.

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