Волошин предупредил об усилении кризиса санкционной политики ЕС

Сенатор Александр Волошин из ДНР считает, что в Евросоюзе нарастает кризис принятия санкций. Процедуры единогласия мешают новым ограничениям, что может привести к сокращению суверенитета стран ЕС и ослаблению европейской интеграции.
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