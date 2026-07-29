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Царьград

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Волошин предупредил об усилении кризиса санкционной политики ЕС

Волошин предупредил об усилении кризиса санкционной политики ЕС

Сенатор Александр Волошин из ДНР считает, что в Евросоюзе нарастает кризис принятия санкций. Процедуры единогласия мешают новым ограничениям, что может привести к сокращению суверенитета стран ЕС и ослаблению европейской интеграции.

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