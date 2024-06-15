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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами» и «Вашингтон» в ноябре проведут в Мехико матч регулярного чемпионата

«Майами» и «Вашингтон» встретятся в столице Мексики 2 ноября. Это будет 33-я игра НБА в Мексике с 1992 года – рекордный показатель для любой страны, не считая США и Канады.

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