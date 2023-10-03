Глава Курьинского района ушел в отставку

56-летний чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию Глава Курьинского района Алексей Купин написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает пресс-служба правительства региона.
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