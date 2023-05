Видеокарты RTX 4070 и RTX 4070 Ti сравнили в 40 играх и показали результатНа YouTube-канале Hardware Unboxed появилось сравнение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 40 известных играх, среди которых есть Cyberpunk 2077, Atomic Heart, Dying Light 2, The Last of Us Part 1, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake и Redfall.