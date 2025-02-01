Про мины. Еще год на то , чтоб утвердить очевидное

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Sergey Ivanov

Наконец- то вижу грамотную статью с действительно научным подходом! Как же надоело читать эти бесконечные сетования наших идиот- патриотов про то, что «Ленин заложил под Россию бомбу». Господа русские патриоты! Да Ленин спас Россию! Она ведь начала разваливаться еще до того, как Ленин пришел к власти! И до развала ее довели как раз буржуазные круги и ближайшие советники и приближенные царя. Именно они ввергли Россию в убийственную 1-ю Мир Войну. На руках этого святоши Невинно Убиенного Николашки Второго кровь миллионов русских, погибших неизвестно за что. Это ведь сейчас он нашими церковниками возведен в ранг Святомучеников. А народ Николая ненавидел! За Ленский расстрел. За войну, голод и разруху. Собрал воедино страну именно Ленин! Да, он создал ее как союз республик. С правом выхода из Союза. Но иного выбора у него и не было! Любая попытка насильственного лишения национальной идентичности привела бы к массовым восстаниям в национальных республиках. И без того Гражданская война слишком дорого обошлась России и русскому народу. И ведь так крепко сколотил он Союз, что он просуществовал 70 лет! И жил бы еще, если бы не предательство партийных элит. Но допустим, победила бы точка зрения Сталина- и большевики создали бы империю по образу царской. А было бы то же самое! Что, кто- то не понимает, что националистические идеи все равно вырвались бы наружу? Да вот вам наглядный пример: США. Если кто не знает, привожу расшифровку этого сокращение: « Соединенные Штаты Америки» Страна изначально создавалась как добровольное объединение республик. И сейчас в каждом штате- своя полиция, свои суды, даже своя конституция. Армия, правда, федеральная. Так почему они до сих пор не разбежались в разные стороны, как наши советские «братья»? Все просто: Империи создаются силой оружия. Но сохраняются силой экономики! Просто каждый понимает, что в содружестве ему выгоднее! Всех их держит мощная американская экономика. Даже нефтяной Техас подергался, пригрозил выходом из США- и затих. А еще канадская франкоговорящая провинция Квебек хотела выйти из состава Канады. Провели референдум, на котором квебекцы сказали, что хотят жить в едином государстве- и сторонники самостийности заткнулись. А теперь, господа русские идиот- патриоты, потрудитесь оглянуться на себя и задать себе вопрос: -Как же так получилось, что все наши 14 «братьев» кинулись от России прочь, словно от чумы? Что, неужели бомба, подложенная большевиком Лениным, рванула? А не в том ли дело, что забуксовала советская экономика? Она ведь такой и сохранялась все 70 лет Советской власти. Как была сверхцентрализованной, дефицитно- распределительной- такой и осталась! Нашу экономику в клочья разорвали «эффективные менеджеры» Разорвали из шкурных интересов: Просто каждый хотел подкормиться остатками социализма. А чтобы было легче красть- они отбросили и идейную надстройку над экономикой- социалистическую теорию. И вот уже не осталось ничего, что бы связывало в единое государство наши национальные республики. Не в этом ли причина распада СССР? Оглянитесь на Китай: Они в свое время круто обожглись со своей «культурной революцией» и хунвэйбинами. Но у них хватило политической мудрости не ломать систему, а реформировать ее, сохранив социалистический базис и отказавшись от замшелых ультарареволюционных догм. И сейчас Китай- в мировых лидерах! Так кто же виноват в том, что развалился СССР? Что, и сейчас будем кивать на мертвых- Ленина и Хрущева? Или вспомним, кто развалил нашу экономику, кто предал идеи социализма? Ведь, если и Ленин заложил бомбу- то рванула она почему- то не при Ленине или Сталине, а при власти нашей буржуазии! А когда я слышу слова нашего ВечноИзбранного о том, что «в СССР не умели делать ничего, кроме галош» (ну, правда, еще спутники запускали и атомные электростанции строили), я еще раз убеждаюсь в справедливости теории Маркса об историческом развитии. И теория эта гласит, что в классовом обществе правитель- всего лишь ставленник, а потому и слуга правящего класса. В нашем случае- класса олигархической буржуазии. А для буржуазии не существует понятия «Родина». Для нее есть только понятие «прибыль». Вот почему Россию разорвут в клочья не большевики во главе с Лениным, а те самые «эффективные менеджеры», и сделают это в угоду своим личным прихотям и амбициям. Будущее России- только в социализме. И вне социализма нет у нее будущего.