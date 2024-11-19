РЭО: почти 90% предприятий не предоставляют данные о взвешивании отходов

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил на площадке координационного центра Правительства РФ усилить контроль за передачей РЭО данных телеметрии о взвешивании отходов на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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