Медвежий угол
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Медвежий угол

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Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов

Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов

Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов Самозанятые мигранты Депутаты выступили с предложением запретить мигрантам оформлять самозанятость.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Власть то торгаши...продать русский народ и удовлетворить мигрантов дары приносящие-вот их девиз!
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14 час.
Светлана Ефименко
УЖЕ НАГЛОСТЬ И НАПАДЕНИЕ НА РОССИЮ У ВСЕХ ЭТИХ НАРОДОВ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!НЕМНОГО ОБЖИЛИСЬ В РОССИИ И СРАЗУ ДАВАЙ ПРАВА КАЧАТЬ, ТИПА МЫ ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ &quot;ХОЗЯЕВА&quot; ЧТО ХОТИМ ТО ТВОРИМ А ВЫ НАМ ПОДЧИНЯЙТЕСЬ!? А НЕ СЛИШКОМ МНОГО ХОТИТЕ &quot;ГОСПОДА ПРИЕЗЖИЕ?!&quot;ВЫ ПРИЕХАЛИ СЮДА ВАС ЗВАЛИ? НЕТ ВЫ САМИ ПРИЕХАЛИ СО ВСЕМ СВОИМ &quot;КОЛХОЗОМ&quot; И ЕЩЕ ХОТИТЕ ОТ НАС УРВАТЬ ВСЕ БЕСПЛАТНО И НИ ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИТЬ?!
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14 час.
W
Walery
Киргизский МИД рассуждает и требует права мигрантам... и обратите внимание - ни слова про обязанности соблюдать нормы права и законы в стране нахождения.  Вывод - МИД киргизский... это ОПГ!
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7 час.
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