Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов

Светлана Ефименко

УЖЕ НАГЛОСТЬ И НАПАДЕНИЕ НА РОССИЮ У ВСЕХ ЭТИХ НАРОДОВ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!НЕМНОГО ОБЖИЛИСЬ В РОССИИ И СРАЗУ ДАВАЙ ПРАВА КАЧАТЬ, ТИПА МЫ ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ "ХОЗЯЕВА" ЧТО ХОТИМ ТО ТВОРИМ А ВЫ НАМ ПОДЧИНЯЙТЕСЬ!? А НЕ СЛИШКОМ МНОГО ХОТИТЕ "ГОСПОДА ПРИЕЗЖИЕ?!"ВЫ ПРИЕХАЛИ СЮДА ВАС ЗВАЛИ? НЕТ ВЫ САМИ ПРИЕХАЛИ СО ВСЕМ СВОИМ "КОЛХОЗОМ" И ЕЩЕ ХОТИТЕ ОТ НАС УРВАТЬ ВСЕ БЕСПЛАТНО И НИ ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИТЬ?!