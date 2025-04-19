Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов Самозанятые мигранты Депутаты выступили с предложением запретить мигрантам оформлять самозанятость.
Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Власть то торгаши...продать русский народ и удовлетворить мигрантов дары приносящие-вот их девиз!
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14 час.
Светлана Ефименко
УЖЕ НАГЛОСТЬ И НАПАДЕНИЕ НА РОССИЮ У ВСЕХ ЭТИХ НАРОДОВ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!НЕМНОГО ОБЖИЛИСЬ В РОССИИ И СРАЗУ ДАВАЙ ПРАВА КАЧАТЬ, ТИПА МЫ ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ "ХОЗЯЕВА" ЧТО ХОТИМ ТО ТВОРИМ А ВЫ НАМ ПОДЧИНЯЙТЕСЬ!? А НЕ СЛИШКОМ МНОГО ХОТИТЕ "ГОСПОДА ПРИЕЗЖИЕ?!"ВЫ ПРИЕХАЛИ СЮДА ВАС ЗВАЛИ? НЕТ ВЫ САМИ ПРИЕХАЛИ СО ВСЕМ СВОИМ "КОЛХОЗОМ" И ЕЩЕ ХОТИТЕ ОТ НАС УРВАТЬ ВСЕ БЕСПЛАТНО И НИ ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИТЬ?!
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14 час.
W
Walery
Киргизский МИД рассуждает и требует права мигрантам... и обратите внимание - ни слова про обязанности соблюдать нормы права и законы в стране нахождения. Вывод - МИД киргизский... это ОПГ!
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7 час.
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