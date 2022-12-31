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НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Флориду», «Сиэтл» против «Эдмонтона»

«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина» победила «Флориду» (4:0), «Эдмонтон» играет в гостях у «Сиэтла».

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