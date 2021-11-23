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10 уморительных снимков кошек и собак, которые «не получились» на фото © Lemurov.net Источник: https://lemurov.net/animals/10-umoritelnyh-snimkov-koshek-i-sobak-kotorye-ne-poluchilis-na-foto/

10 уморительных снимков кошек и собак, которые «не получились» на фото © Lemurov.net Источник: https://lemurov.net/animals/10-umoritelnyh-snimkov-koshek-i-sobak-kotorye-ne-poluchilis-na-foto/

Нет ничего умилительнее кадров с домашними любимцами, особенно, если они в настроении позировать. Но если их настроение не совпало с желанием хозяев выложить фоточку в ленту… Что ж, даже в этом случае, при взгляде на них поднимается настроение.

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