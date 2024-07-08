Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тайная миссия Виктора Орбана

Тайная миссия Виктора Орбана

Виктор Орбан, глава Венгрии, полетел на Украину, потом в Россию, потом в Китай. Блогеры с журналистами решили, что перед нами классическая «челночная дипломатия» — будучи влиятельным и уважаемым политиком, деятельный венгр собирается обсудить план действий отдельно с каждой стороной, чтобы в ходе нескольких встреч согласовать заморозку Украинского конфликта.

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