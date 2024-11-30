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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Какие товары чаще всего покупают иностранные туристы в России?

Чаще всего иностранные туристы в России покупают ювелирные изделия - золотые кольца и браслеты. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев.

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