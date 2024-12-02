"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

ВА

Владимир Акулов

Есть и такие гнилые *патриоты*... Еще в СССР работал учителем в глухой деревне...Во время ВОВ эта деревня была аккупирована фашистами...И вот в разговоре с одной несознательной бабкой из той деревни услышал такое : "Хорошо было при немцах ...Потому что я свободно перед домом в палисаднике гнала самогонку...И никто мне не запрещал " !?? Очень удивило такое предательское признание...И сейчас у нас многие такие.