Petrov Sergey/Globallookpress Прозвучало жёсткое обращение Александра Дугина к жителям России: "Вы вообще в своём уме?!" Он призвал соотечественников задумать о том, как живут люди ближе к передовой: ещё лавандового рафа? Прозвучало жёсткое обращение философа, доктора политических и социологических наук Александра Дугина к жителям России.
"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бутова
Только так. Раздвоится - это плохой вариант.
Ответить
15 час.
Николай Галыгин
Веселуху ,пора уже давно прекратить,устраивать пиры во время войны- аморально.
Ответить
7 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть и такие гнилые *патриоты*... Еще в СССР работал учителем в глухой деревне...Во время ВОВ эта деревня была аккупирована фашистами...И вот в разговоре с одной несознательной бабкой из той деревни услышал такое : "Хорошо было при немцах ...Потому что я свободно перед домом в палисаднике гнала самогонку...И никто мне не запрещал " !?? Очень удивило такое предательское признание...И сейчас у нас многие такие.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии