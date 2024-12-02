Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Акулов
    Есть  и  такие  гнилые  *патриоты*...  Еще  в  СССР работал учителем  в  глухой  деревне...Во  время  ВОВ  эта  дерев..."Вы вообще в своё...
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"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

Petrov Sergey/Globallookpress Прозвучало жёсткое обращение Александра Дугина к жителям России: "Вы вообще в своём уме?!" Он призвал соотечественников задумать о том, как живут люди ближе к передовой: ещё лавандового рафа? Прозвучало жёсткое обращение философа, доктора политических и социологических наук Александра Дугина к жителям России.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Только так. Раздвоится - это плохой вариант.
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15 час.
Николай Галыгин
Веселуху ,пора уже давно прекратить,устраивать пиры во время войны- аморально.
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Есть  и  такие  гнилые  *патриоты*...  Еще  в  СССР работал учителем  в  глухой  деревне...Во  время  ВОВ  эта  деревня  была  аккупирована  фашистами...И  вот  в  разговоре  с  одной  несознательной  бабкой  из  той  деревни  услышал  такое  : &quot;Хорошо  было  при  немцах  ...Потому  что  я  свободно  перед  домом   в  палисаднике  гнала  самогонку...И  никто  мне  не  запрещал &quot;   !?? Очень  удивило  такое  предательское  признание...И  сейчас  у  нас  многие  такие.
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1 час.

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