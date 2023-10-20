Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность на Выставке средств обеспечения безопасности

Работники пожарно-спасательного отряда № 216 столичного Пожарно-спасательного центра на этой неделе провели профилактический рейд в павильоне № 57, «Россия – моя история», расположенного на территории ВДНХ, в котором в эти дни проходит Международная выставка средств обеспечения безопасности.
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