Ельцин против Сталина: место битвы — не только Екатеринбург, а вся страна

Советский патриот В столице Урала местные власти отказали в установке небольшого памятника Сталину.
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Придёт время и люди поймут, ельцин позорное прошлое России.
мрачный тан , куда победы ельцина спрятал , бл...? отвечай 👹
Ельцин - это историческая ошибка , ни одной победы нигде .
Сволочи, ельценоиды!
Власть Екатеринбурга одна жидовня, одно не понятно, почему федералы ее терпят.