Как продлить жизнь сорванным цветам

Продлить жизнь срезанным цветам не так уж и сложно, достаточно следовать некоторым нехитрым советам. Чтобы продлить жизнь букета, регулярно меняйте воду, ополаскивайте стенки вазы и промывайте стебли цветов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии