Украинцы обманом нарушили план Зеленского

Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился выделить гражданам в декабре по программе «Зимней еПоддержки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии