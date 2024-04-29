Почасовой механизм: россияне стали чаще арендовать автомобили в праздники

Россияне стали активнее арендовать автомобили в преддверии длинных выходных. В частности, спрос на эту услугу перед майскими праздниками этого года по сравнению с тем же периодом 2023-го вырос на 18%, сообщили «Известиям» в компании TopCar.
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