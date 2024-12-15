Команду Трампа заинтересовал мирный план по Украине Орбана

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Команду победившего на выборах президента США Дональда Трампа заинтересовал план урегулирования ситуации на Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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