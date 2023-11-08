В России может появиться семейный сертификат на покупку машины

Речь идет о документе номинальной стоимостью один миллион рублей, который предлагается выдавать молодым семьям после рождения одного ребенка, заработавшим за предыдущий год не более трех миллионов рублей.
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