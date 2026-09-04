Врач Дианова: в день можно съедать 20-30 граммов сухофруктов

Сухофрукты часто воспринимаются как полезная альтернатива сладостям, и это действительно так, однако их влияние на организм зависит от состояния здоровья и количества потребления.
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