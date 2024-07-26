НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

258 подписчиков

Высадка на Луну: реальность или конспирологический миф?

Высадка на Луну: реальность или конспирологический миф?

Высадка на Луну: реальность или конспирологический миф? Ольга Вайленко20 июля 1969 года мир облетела новость о том, что астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин из миссии «Аполлон-11» высадились на Луну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх