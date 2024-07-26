Высадка на Луну: реальность или конспирологический миф? Ольга Вайленко20 июля 1969 года мир облетела новость о том, что астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин из миссии «Аполлон-11» высадились на Луну.
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