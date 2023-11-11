Сестра Меган Маркл выложила всю правду о герцогине

Саманта верит, что добьется справедливости. Саманта, сестра Меган Маркл, судится с герцогиней LEGION-MEDIAК неприятностям, которые пришлось пережить Меган Маркл в этом году, в ближайшее время добавится еще одна, причем отнюдь не мелкая.