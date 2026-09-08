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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козырев про 1:0 с «Ладой»: «Концовка была на зубах. «Северсталь» сама создала себе проблемы, получив удаление»

Тренер « Северстали » Андрей Козырев оценил победу над «Ладой» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. — Очень важная победа, первая в этом сезоне.

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