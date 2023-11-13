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Хранит ее уже почти 20 лет: с каким предметом гардероба никак не может расстаться Кейт Миддлтон

Хранит ее уже почти 20 лет: с каким предметом гардероба никак не может расстаться Кейт Миддлтон

Принцесса удивила своих фанатов. Кейт Мддлтон в своей шляпке «со стажем» LEGION-MEDIAВ первый раз Кейт Миддлтон появилась в этой шляпке в 2006-м LEGION-MEDIAКаждое появление на публике 41-летней Кейт Миддлтон, признанной в Британии «иконой стиля», всегда вызывает оживленное обсуждение среди ее фанатов.

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