Хранит ее уже почти 20 лет: с каким предметом гардероба никак не может расстаться Кейт Миддлтон

Принцесса удивила своих фанатов. Кейт Мддлтон в своей шляпке «со стажем» LEGION-MEDIAВ первый раз Кейт Миддлтон появилась в этой шляпке в 2006-м LEGION-MEDIAКаждое появление на публике 41-летней Кейт Миддлтон, признанной в Британии «иконой стиля», всегда вызывает оживленное обсуждение среди ее фанатов.