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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турки Аль эш-Шейх официально подтвердил, что Бивол подерется с Зинадом

«Поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада назначен на первое июня. Он будет проходить отдельно от нашего турнира «Пять на пять», но его можно будет увидеть по прежним билетам и платным трансляциям», − написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.

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