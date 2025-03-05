Президент назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области

Пост занял Александр Дронов. Новгородскую область временно возглавил Александр Дронов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии