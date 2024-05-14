У шефа бунтующих свердловских онкологов нашлись влиятельные противники во власти

Как минимум два статусных областных чиновника, непосредственно участвующие в принятии решений, имеют претензии к работе главврача Свердловского онкодиспансера Бориса Мейлаха, на которого массово жалуются подчиненные.
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